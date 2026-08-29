"ನಮ್ಮ ರವಿಮಾಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಏಳಿಗೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆಯಾ?
V Ravichandran MLC Nomination for Karnataka Legislative Council in DK Shivakumar Karnataka Government-ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್: 'ಪ್ರೇಮಲೋಕ'ದ ಕನಸುಗಾರನಿಗೆ ಈಗ 'ವಿಧಾನಸೌಧ'ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಲೋಕ, ಅದ್ಧೂರಿತನದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನನಿದ್ದರು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ 'ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್' ರವಿಚಂದ್ರನ್! ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದವರು, ಕನಸುಗಳ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ 'ಕನಸುಗಾರ' ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೇಜಿ' ಅಲೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ 'ರವಿಮಾಮ' ಈಗ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ! ಆದರೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾನಾ?
ಆ ಒಂದು ಭೇಟಿ.. ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. "ಏನಿರಬಹುದು ಈ ಭೇಟಿಯ ರಹಸ್ಯ? ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯವೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟೋ?" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು.. ಬರೀ ಭೇಟಿಯಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!
ಬೆಂಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇಟ್ಸ್!
ಈಗ ಮುಂದಿರೋದು ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಗೆಳೆಯರು. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಈ 'ಬೆಂಚ್ ಮೇಟ್ಸ್' ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾದಡಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಎಲ್ಸಿ (MLC) ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ.
40 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ತಪಸ್ಸು.. ಈಗ ಜನಸೇವೆಗೆ ಬೋನಸ್!
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂದವರು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದವರು. ಕಲೆಗಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರೆದ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ರವಿಮಾಮ ಅವರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ!
"ನಮ್ಮ ರವಿಮಾಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಏಳಿಗೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ಪರ್ವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ರವಿಮಾಮ, 'ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್' ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!