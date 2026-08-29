ಭಾರಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ (SP) ಗ್ರೂಪ್, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಶೇ. 18.4 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ, ನೇರ ಮರುಖರೀದಿ, ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ (SP) ಗ್ರೂಪ್' ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ. 18.4 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಫ್ಒ ಸೌರಭ್ ಅಗರವಾಲ್ ಸಹ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2027 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾವು ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವವು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಪೂರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಲೂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಂಡಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಷೇರು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಿಧಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,
ಷೇರು ವಿನಿಮಯ : ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, 'ಟಾಟಾ ಪವರ್'ನಂತಹ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ (Listed) ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೀಡುವುದು.
ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಧನಸಹಾಯ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಧನಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರುಖರೀದಿಸುವುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ: ಜಾಗತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಷೇರು (PE) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ (Sovereign Wealth Funds) ಈ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಾಲದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು:
ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹21,500 ಕೋಟಿ ($2.6 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಹಣಕಾಸು (Refinance) ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಶೇ. 18 ರಿಂದ 19 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ. 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜುಲೈ 2028 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ (ಜೂನ್ 2027 ರೊಳಗೆ) ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪಾಲನ್ನು ಹಣಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮರುಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯುವುದು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸೆರ್ಬರಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಕೆಂಪ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಫರಾಲನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು:
ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ, ಹಾಗೂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Valuation) ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ (SEBI) ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.