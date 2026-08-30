ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಎಂದರೇನು, ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾರಾ, ತಾವು ‘ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ’ (Dyscalculia) ಎಂಬ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಎಂದರೇನು?
ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ‘ಮ್ಯಾಥ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಗಣಿತೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ತಾರಾಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್!
ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಂಡವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು:
-ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಣಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
-ಕೂಡಿಸುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
-ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
-ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅಂತರವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ತೊಂದರೆ
-ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ
-ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿ ಸಮಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಸ್ಯೆ
-ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದು
-ಗಣಿತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪದೇಪದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ‘ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮಗುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ?
ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ, ಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಗದರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾರಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಾ ಕುರಿತು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ/ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.