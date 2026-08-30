ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1ಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಸವಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, POP ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ನಡುವಿನ ರಾಖಿ ಸಹಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಒಳಗೇ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹1ಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಸವಾರಿ; ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಭಿಯಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಬ್ಯುಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಇಂದಿರಾನಗರ. ಆದರೆ ಇದೇ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಸವಾರಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಸವಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹1!
₹1 ಆಟೋ ದರ ಕಂಡು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಟೋ ಅನುಭವವನ್ನು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕ ಕೇವಲ ₹1 ದರ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಂದಿರಾನಗರ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಸ್ಥಳ” ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರಾಖಿ ಸಹಯೋಗ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋವೇ ಆಯಿತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ವೇದಿಕೆ!
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ₹1 ದರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಟೋದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ POP ಹೆಸರನ್ನು prominently ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ₹1 ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
POP ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಜತೆಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು POP ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಸವಾರಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹1 ಆಫರ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಫಿದಾ!
₹1 ಆಟೋ ಸವಾರಿಯ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೂ ಇಂತಹ ಆಟೋ ಸವಾರಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಫರ್ಗಿಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವೇ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೆ.