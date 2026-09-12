ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಗುಡುಗುಡು ಎಂದು ಸದ್ದು ಬರೋದು ಯಾಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ಧ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸಂಕೋಚನದಂತಹ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಜ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದ್ದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್' (peristalsis) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಲನೆಯೇ ಆ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಮಂದಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಸಿವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಡುಗುಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಈ ಶಬ್ದವು ಮುಂದುವರಿದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಹಸಿವಿನ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:
- ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ರೋಗಮುಕ್ತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.