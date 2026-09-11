Cancer Detection: ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವೇ?
Early cancer detection technology: ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೂಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಇದೇ ಅದ್ಭುತ ಮೂಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉಸಿರು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ 'ವೊಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್' (VOCs) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುತಿಸಲಾರರು, ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ಹೆಲ್ತ್-ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಒಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?
ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?
ನಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಟನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕೂರಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮೂಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮೂಸುವಾಗ ಅದರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟ, ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನ
ಪ್ರಬಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನ
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೃಢಪಟ್ಟ 283 ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 9 ಅನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 90% ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರತೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
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