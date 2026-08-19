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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಈ 6 ಆಹಾರ

ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

health-life Aug 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮೀನುಗಳು

ಸಾಲ್ಮನ್, ಬಂಗುಡೆ (ಅಯಲ)ಯಂತಹ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

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ಧಾನ್ಯಗಳು

ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ (soluble fiber) ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಕೆಟ್ಟ' ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು

ವಾಲ್‌ನಟ್, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು (flax seeds) ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

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ಅವಕಾಡೊ

ಅವಕಾಡೊದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಅನ್‌ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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