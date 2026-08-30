"ಯಶ್ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿದು ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಶ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Divine Star Rishab Shetty talk on Rocking Star Yash Toxic Movie. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಯಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ 'ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ - ಒಬ್ಬರು 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಏನಿದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ?
ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ನಂತರ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳು:
ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಿಷಬ್, "ಯಶ್ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿದು ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಶ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಷತ್ವ:
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಡುವ 'ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ' (Guilt) ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 'ವಿಷತ್ವ'ವನ್ನು (Toxicity) ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾದರಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಗುವ ಹಾದಿಗಿಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆಯೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾದಿ ಬೇರೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಹಾದಿ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯಶ್ಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ:
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಯಶ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಶ್ ಸರ್, ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾರೋಪ:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ'ದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಯಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಆಶಯ.