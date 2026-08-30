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- Toxic Box Office Collection: 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕ
Toxic Box Office Collection: 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕ
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ 101.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 300 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್
ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 101.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ 37.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನ 27.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಯಿತು.
Toxic ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಶನಿವಾರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನದ 27.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 9.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 17,612 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
4ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ
4ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 190.45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 227.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಳಿಕೆ 27.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 254.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ
4ನೇ ದಿನದಂದು ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 15.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ 6.60 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳು 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ 47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 254.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 254.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್', ಇದೀಗ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 45.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
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