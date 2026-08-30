ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘TOXIC’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಶ್ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘TOXIC: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘TOXIC’ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಶ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹254.75 ಕೋಟಿ!
ಹಲವು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘TOXIC’ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹254.75 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹24.50 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹190.45 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹227.50 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಸದ್ದು ನಡುವೆ ಯಶ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಒಂದೆಡೆ ‘TOXIC’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಯಶ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂದರೆ ಭಾರೀ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಚಲನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೆಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ’ ಅಲ್ಲ, ‘ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್’ ಮುಖ್ಯ!
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೇಳೆ ದೇಹದ ಭಂಗಿ, ಚಲನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘Ego Lifting’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ತೂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ನಾಯುಬಲವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ವೇಗ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಶ್ ಅವರ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘KGF’ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ ಯಶ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಯಶ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ‘KGF’ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರೂಪವೇ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ‘TOXIC’ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೂಟೀನ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘TOXIC’ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ
‘TOXIC’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ವರದಿ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
‘KGF’ ನಂತರ ಯಶ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
‘KGF: Chapter 2’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ‘TOXIC’ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹250 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘TOXIC’ ಮುಂದೆ ಏನು?
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ‘TOXIC’ ₹250 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ-ಎರಡೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘TOXIC’ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.