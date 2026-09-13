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- 'ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿ': ಮಾಳವಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ?
'ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿ': ಮಾಳವಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ?
ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್
ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಇದೀಗ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿಗೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿ
ಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾಳವಿಕಾ ಡ್ರೆಸ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿ, ಆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಥೇಟ್ ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಾರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಹನಟ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ-ಮಾಳವಿಕಾ ಜೋಡಿ
ಕಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ತಿ ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲೂಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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