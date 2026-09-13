ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಯಾರು? ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಟಿಯ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ!
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್, ‘ಆಸ ಕೂಟ’ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಛಾಪು
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯತ್ತ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ ನಟಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಎನ್ಐಟಿ (NIT)ಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್, ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವು.
ಒಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
‘ಆಸ ಕೂಟ’ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭರವಸೆಯ ಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
‘ಓಂ ಭೀಮ್ ಬುಷ್’ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ‘ಓಂ ಭೀಮ್ ಬುಷ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚು
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಟ ಕವಿನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸ್ಟಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶ, ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್, ಇದೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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