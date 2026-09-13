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- ‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತನ್ಯಾಗೆ ಹೊಸ ಶೇಡ್: ‘ತಾರಾ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸ ತಿರುವು
‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತನ್ಯಾಗೆ ಹೊಸ ಶೇಡ್: ‘ತಾರಾ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸ ತಿರುವು
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತನ್ಯಾ ‘ತಾರಾ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತನ್ಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಚೈತನ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚೈತನ್ಯಾ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆತ
ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚೈತನ್ಯಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ತಾರಾ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಾ
‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಾ ಅವರು ‘ತಾರಾ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಥೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ
‘ಆಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಚೈತನ್ಯಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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