ಸಲ್ಲೂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಕ; ದೇಶಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ'ಗೆ ಇದೆಂತಾ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ?
ಏ.17ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ; ವಿಘ್ನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್'ಮಾತೃಭೂಮಿ'
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಲು ಈಗ 200 ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೇ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಬಿಟೌನ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಲ್ಲುಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋ ಸಲ್ಲು ಈಗ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕತೆಯ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಂಬಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ..
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಟೈಟಲ್ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ಎಂದು. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕತೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ಬಂದಾಗ ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಶೇಕಡ 40 ಕತೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಗಲೂ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ರಿಲಿಸ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಏ.17ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ..!
ಸಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ..!
ಹೌದು, ಸಲ್ಲು ನಟನೆಯ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
