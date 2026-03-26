ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಗರ್ವಭಂಗ! ಇರಾನ್ ಎದುರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಟ್ರಂಪ್? ನಿಗೂಢಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದನಾ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕೇವಲ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇರಾನ್ ಬೆನ್ನೆಗೆ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಬಲ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆ ಬಲ ಬೇರ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಸಪೂರ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ.. ಇದ್ರ ಅಂದಾಜೇ ಇಲ್ಲದ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಷ್ಟೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.. ಅಮೆರಿಕ ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೆರಾವಗ್ತಿದೆ.. ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ನೆರವು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.. ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲೋಧ್ಯಮವನ್ನು ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡ್ವೆ ಮಾತ್ರವೇ.. ಆದ್ರೆ, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿವೆ.. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎರಡು ಬಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ