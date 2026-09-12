ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜನರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ The Ocean Cleanup ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ: ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಯೋರಾದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ, ‘ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ’ ಎಂದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
“ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಾರದು” – ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ
ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು? ಎಂದು ಜನರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ
ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಸ್ವತಃ ಕಸ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೇವಲ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರೂ ಮುಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೆಲಸ!
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ The Ocean Cleanup ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ CEO ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
“ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ”
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಇತರ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.