ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ BMW ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ BMW ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚರ್ಚೆ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆದ BMW ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ಗುಂಪೊಂದು ಸೇರಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
BMW ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ಏನಾಯ್ತು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ BMW ಕಾರಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಶೋರೂಮ್ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾಹನದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಪು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವರೆಗೆ
ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ₹50,000 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಖಚಿತ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆನಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾ?
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಂತದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ BMW ಡೆಲಿವರಿ ವಿಡಿಯೋವು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸದೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ, ಬಲವಂತದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.