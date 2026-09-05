Viral Video: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋವನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಛಾವಣಿಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೀಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಪೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ಬಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋವನ್ನು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ.