MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಛೂಬಾಣ.. ಅಮೆರಿಕಾಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣ! ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾವಾದಿ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

Santosh Naik
Published : Aug 23 2025, 03:52 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ನವದೆಹಲಿ (ಆ.23): ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾವಾದಿ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ತಾನೇ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಾಲಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

'ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ಎಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ತಿರುಗೇಟು: ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ! ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳ ಹೇರಿಕೆಯು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಇಂಡೋ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
 

Related Video

ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಛೂಬಾಣ.. ಅಮೆರಿಕಾಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣ! ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
Now Playing
ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಛೂಬಾಣ.. ಅಮೆರಿಕಾಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣ! ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ವಿಮಾನ ಪತನ! ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ!
Now Playing
ವಿಮಾನ ಪತನ! ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ!
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ತೆರಿಗೆ ಸಮರವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ; ಮುಂದೇನು?
Now Playing
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ತೆರಿಗೆ ಸಮರವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ; ಮುಂದೇನು?
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ; ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಥೆ
Now Playing
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ; ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಥೆ
ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತಕಿ ದೇಶ, ಊಟವಿಲ್ಲ.. ನೀರಿಲ್ಲ!
Now Playing
ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತಕಿ ದೇಶ, ಊಟವಿಲ್ಲ.. ನೀರಿಲ್ಲ!
US Flood Deaths: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ವಿಧ್ವಂಸ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಹಾಮಳೆ: ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಲಾಹುತಿ!
Now Playing
US Flood Deaths: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ವಿಧ್ವಂಸ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಹಾಮಳೆ: ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಲಾಹುತಿ!
ಕೆರಳಿತು ಭೂಮಿ ಉರುಳಿತು ಬೆಟ್ಟ ಜನರ ನರಳಾಟ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಮಾಯ
Now Playing
ಕೆರಳಿತು ಭೂಮಿ ಉರುಳಿತು ಬೆಟ್ಟ ಜನರ ನರಳಾಟ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಮಾಯ
ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿದ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್
Now Playing
ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿದ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್
Suvarna Focus: 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ, 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗೀತಾ? ಕದನ ವಿರಾಮ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರು ಗೆದ್ದಂತೆ?
Now Playing
Suvarna Focus: 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ, 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗೀತಾ? ಕದನ ವಿರಾಮ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರು ಗೆದ್ದಂತೆ?
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ ಅಮೇರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಪಡೆ!
Now Playing
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ ಅಮೇರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಪಡೆ!

Entertainment

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 45 Movie ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ?
04:49
Now Playing
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 45 Movie ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ?
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು: Actress Swara Bhasker ಹೇಳಿಕೆ
03:46
Now Playing
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು: Actress Swara Bhasker ಹೇಳಿಕೆ
220 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೈ ಸುಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ Rajinikanth Coolie Movie!
05:50
Now Playing
220 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೈ ಸುಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ Rajinikanth Coolie Movie!
‘ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮಿದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್’ ಆ.24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್: ನೆಮ್ಮಿದಿಯಾಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ದಾಸ?
05:30
Now Playing
‘ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮಿದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್’ ಆ.24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್: ನೆಮ್ಮಿದಿಯಾಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ದಾಸ?

News

ತಿರುಗುಬಾಣವಾಯ್ತಾ ಹೋರಾಟ? ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್?
24:31
Now Playing
ತಿರುಗುಬಾಣವಾಯ್ತಾ ಹೋರಾಟ? ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್?
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ: AI ವೀರ ಸಮೀರನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ FIRನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
43:52
Now Playing
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ: AI ವೀರ ಸಮೀರನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ FIRನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿ ಭೂಪ; ಪ್ರೇಯಸಿ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ ರವಿ!
03:55
Now Playing
ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿ ಭೂಪ; ಪ್ರೇಯಸಿ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ ರವಿ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!