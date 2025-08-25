MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿಎನ್‌ಟಿಐ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರತೆ ಮೂಲಕ ಜನರ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಐವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿಎನ್‌ಟಿಐ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Chethan Kumar
Published : Aug 25 2025, 08:33 AM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿಎನ್ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಧ್ಯಮ‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರೋ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟಿಎನ್ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಐವರಿಗೆ TNIT ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇನ್  ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಚೀಫ್ ಭಾವನ ನಾಗಯ್ಯ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ರಜನಿ ರಾವ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮೇಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರೋಡ್ಯೂಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌಡ, ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯನಾ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

