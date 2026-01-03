ನಿನಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಳ್ಳಾಟ..! ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಊಹೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಕಿತಾಪತಿಗಳು ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿಗೇ ಮುಳುವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆ ವಿಲನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.. ಈ ಭಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವಾರ ಕಳೆದ್ರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂಟಿ ಮನೆಯ ಬಂಟನಂತೆ ಕಾನಿಸಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೇಯು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು..
