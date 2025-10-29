ಕಾಂತಾರ 'ಮಾಯಕಾರ'ನ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾದೂ!
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್1'ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಮಾಯಕಾರನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಯಾರು ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಯಕಾರನಾಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆರ್ಮೆ & ಮಾಯಕಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರ
ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 (Kantara Chapter 1) ನೋಡಿದವರು ಮಾಯಕಾರನ ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಚಕಿತಗೊಂಡಿದ್ರು. ರಿಷಬ್ ರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಈ ವಯೋವೃದ್ದ ಯಾರು ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾಯಕಾರ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಖುದ್ದು ರಿಷಬ್.
ಹೌದು ಬೆರ್ಮೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯಕಾರನಾಗಿಯೂ ರಿಷಬ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೃದ್ದ ಮಾಯಕಾರನ ರೂಪ ತಳೆದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅನುದಿನವೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ರಿಷಬ್.
ಕಾಂತಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಿಷಬ್ ಪರಿಶ್ರಮ
ಸದ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮಾಯಕಾರನ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 818 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಮೋಘ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಿಷಬ್ರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಯಕಾರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!
