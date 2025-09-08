MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಕಿರುತೆರೆ-ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಬಲ್ ಕಮಾಲ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲೂ ಕಿಚ್ಚ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-12 ಶುಭಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.

Govindaraj S
Published : Sep 08 2025, 02:24 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ -12 ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನೂರು ದಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಕಿರುತೆರೆ ಕಮಾಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲೂ ಕಿಚ್ಚ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-12 ಶುಭಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಿಚ್ಚನ ಕಟಕಟೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಚ್ಚ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಶೋಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್​ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ.

ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೇ ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್​​ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋ ಕಿಚ್ಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್​ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೋ ಕಿಚ್ಚನ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಮಾಲ್ ಕೊನೆಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಧಮಾಕಾ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ,  ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿಸಿರೋ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಮೂವಿ 45 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ. ಅಸಲಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್​​ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೋ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಸೋ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಸ್​ ಮಸ್​​ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡು ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್​ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.

Related Video

ಕಿರುತೆರೆ-ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಬಲ್ ಕಮಾಲ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
Now Playing
ಕಿರುತೆರೆ-ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಬಲ್ ಕಮಾಲ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌? 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
Now Playing
ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌? 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
31 Days Movie: ಮತ್ತೊಂದು Su From So ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು!
Now Playing
31 Days Movie: ಮತ್ತೊಂದು Su From So ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು!
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Now Playing
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
Now Playing
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
Now Playing
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
31 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀಮೀಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!
Now Playing
31 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀಮೀಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!
'ನಮಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಡ' ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನವರು! ಯಾಕೆ?
Now Playing
'ನಮಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಡ' ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನವರು! ಯಾಕೆ?
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ! SSMB 29 ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ..!
Now Playing
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ! SSMB 29 ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ..!
ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೋಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಗೂಡಾರ್ಥ ಏನಿದೆ?
Now Playing
ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೋಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಗೂಡಾರ್ಥ ಏನಿದೆ?

Entertainment

ಕಿರುತೆರೆ-ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಬಲ್ ಕಮಾಲ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
05:12
Now Playing
ಕಿರುತೆರೆ-ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಬಲ್ ಕಮಾಲ್: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌? 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
06:33
Now Playing
ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌? 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
31 Days Movie: ಮತ್ತೊಂದು Su From So ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು!
01:29
Now Playing
31 Days Movie: ಮತ್ತೊಂದು Su From So ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು!
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
03:34
Now Playing
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!

News

ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?
19:36
Now Playing
ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
21:49
Now Playing
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
23:21
Now Playing
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
false