ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹಬ್ಬದ ಅಬ್ಬರ!

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

Gowthami K
Published : Sep 30 2025, 05:32 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದೇ ಟೈಮ್​ಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​​​ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್​ ಮಾಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದು ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 6ಕ್ಕೆ ಬಾದ್​ ಷಾ ನಟನೆಯ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್​​​​ ಮಾರ್ಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುದೀಪ್​​​ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದ ಬಾದ್​ ಷಾ ಬರೀ ಆರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 6ನೇ ತಾರೀಖುಯ ಮಾರ್ಕ್​​ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಈಗ ಬರುತ್ತಿರೋ ಮಾರ್ಕ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಕ್​​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಸುದೀಪ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಬುತ ಕತೆಯೊಂದನ್ನ ತಂದು ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡದೇ ಒಪ್ಪಿದ ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್​​​ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಪ್​​​​ ಆಗಿದ್ದ ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ.

