MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ್​ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

Govindaraj S
Published : Oct 06 2025, 02:02 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ್​ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಾರಿ ದಾಸನ ಮೇಲೆ  ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯೆಸ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಸಹ ಖೈದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ  ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಶೀನಿವಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೀನಾನ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ  ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೀನಾ. ಈತನ ಬರ್ತಡೇ ಯನ್ನೇ ಸಹಖೈದಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಪೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಟೋಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ , ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೇ ಅದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳವರ ದರ್ಬಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು , ದಾಸನನ್ನ ಬ್ಯಾರಕ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಯೆಸ್ ದರ್ಶನ್​ದೂ ಅದೆಂಥಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಬ್ಯಾರಕ್​ನಲ್ಲೇ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕೆಂಚಾಲೋ ಮಂಚಾಲೋ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಂಬು-ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೂ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾರೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ದರ್ಶನ್ನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲ ರೌಡಿಗಳ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್, ಜೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಡು, ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ರೌಡಿಯಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಚೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿರು ದಂ ಹೊಡೀತಾ ಇರೋ ಫೋಟೊವೊಂದು ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾಸನನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ , ಜೈಲ್ ರಾಜಾತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೌಡಿಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಷ್ಯ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾಸನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಡೌಟಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ..!

Related Video

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
Now Playing
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
Now Playing
ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!
Now Playing
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!
ಲ್ಯಾಂಬೊರ್ಗಿನಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮನೂ ಇಲ್ಲ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ದರ್ಶನ್​​ಗೆ 10 ರೂ. ಮಾತ್ರ!
Now Playing
ಲ್ಯಾಂಬೊರ್ಗಿನಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮನೂ ಇಲ್ಲ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ದರ್ಶನ್​​ಗೆ 10 ರೂ. ಮಾತ್ರ!
ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
Now Playing
ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಫಿದಾ, ಕನ್ನಡತಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಬಾಲಿವುಡ್!
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಫಿದಾ, ಕನ್ನಡತಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಬಾಲಿವುಡ್!
ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹಬ್ಬದ ಅಬ್ಬರ!
Now Playing
ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹಬ್ಬದ ಅಬ್ಬರ!
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ರಿಷಬ್-ತಾರಕ್ ! ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಲಿಗಳ ಸಮಾಗಮ..!
Now Playing
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ರಿಷಬ್-ತಾರಕ್ ! ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಲಿಗಳ ಸಮಾಗಮ..!
ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋದ ವಿನಯ್: ಡೇಟಿಂಗ್​ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಡಿ!
Now Playing
ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋದ ವಿನಯ್: ಡೇಟಿಂಗ್​ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಡಿ!
ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
Now Playing
ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​

Entertainment

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
04:45
Now Playing
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂರ್ಗ್​ ಕುವರಿ: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ?
21:17
Now Playing
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂರ್ಗ್​ ಕುವರಿ: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ?
ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ -ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ: ತಾರಾಜೋಡಿಯ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
03:22
Now Playing
ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ -ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ: ತಾರಾಜೋಡಿಯ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ-1 ಮೇನಿಯಾ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ..? ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
07:30
Now Playing
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ-1 ಮೇನಿಯಾ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ..? ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?

News

ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
03:33
Now Playing
ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!
05:49
Now Playing
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ; ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ತೀರದ ಕಾಮದಾಹದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ!
24:08
Now Playing
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ; ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ತೀರದ ಕಾಮದಾಹದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!