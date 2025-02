ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ Ramalinga Reddy ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ | Bengaluru Metro fare hike | Kannada News

Politics

ಝಂಡೆವಾಲನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಚೇರಿಯ ನೋಟ Inauguration of new office of RSS in Jhandewalan