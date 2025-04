ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ

Tahawwur Rana Extradition: Heavy Security deployed outside NIA headquarters in Delhi | Tahawwur Rana । Chakravarti Sulibele on Tahawwur Rana ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ತಹಾವೂರ್ ರಾಣಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ . tahawwur rana extradition india: 26/11ರ ಅಪರಾಧಿ ತಹವ್ವುರ್ ರಾಣಾನ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನದ ನಂತರ ಜೈಲು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Suvarna News | Kannada News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared