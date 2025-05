ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋಣ

ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲು ಸ್ಪೇನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ | Spain PM calls for 'pressure on Israel to halt the massacre in Gaza' Spanish Prime Minister Pedro Sanchez calls for "pressure on Israel to halt the massacre in Gaza" and says Madrid plans a UN resolution demanding an International Court of Justice ruling on Israel's war methods. ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು "ನರಮೇಧ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಕರೆಯನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News । Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared