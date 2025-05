ಕಿರಣ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗೂಢ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನೂಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. DGAO cryptic response about possible strike on Kirana hills which allegedly houses Pak nuke material Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News । Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared