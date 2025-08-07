MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬುರುಡೆ ಮಿಸ್ಟರಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಆ ಸಂಸದ? 12 ಆದ್ಮೇಲೆ 13 ಅಲ್ಲ. 11(A). ಏನೀ ಸ್ಥಳದ ಸೀಕ್ರೆಟ್​..?

ಬಂಗ್ಲಾ ಗುಡ್ಡ.. ಬುರುಡೆ ಮಿಸ್ಟರಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅವರೇನಾ..? ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರದ 11 (A) ಸೀಕ್ರೆಟ್​.. ಏನಿದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್..? ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ 2.0? ಸಮಾಧಿ ಶೋಧ.. 9ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು..? ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತಾ ಗೋರಿ ಗುಟ್ಟಿನ ರಹಸ್ಯ..?

Mahmad Rafik
Published : Aug 07 2025, 11:35 AM IST
ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಇದೀಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.. ಇನ್ನುಳಿದಿರೋದು 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ.. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರೋಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

