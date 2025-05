AI ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ..!?

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ! ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು AI ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ? ಹೊಸತು, ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯ? ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳಿಕೆ. AI's Coming for Your Job?! The REAL Game Plan! Heads up! The AI revolution isn't a sci-fi movie—it's happening now, and it's going to shake up the job market big time. The AIM HIGH CEO Ravi Shankar doesn't sugarcoat it: many jobs will vanish. But here's the plot twist: new, unimaginable roles will emerge! The ultimate survival skill? Never stop learning. Don't be a digital dinosaur! Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News । Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared