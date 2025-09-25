ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಯುವಕ..!
ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದವಳ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕಾರಣ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜಸ್ಟ್ ಬಚಾವ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಹಿಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಭಯ ಇಲ್ಲ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಾಗಿದೆ.. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೀ ಮಾತು ಅಂತೀರಾ..? ಬಾರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರಾಮಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.. ಇನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ.. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೀದಾ ಆಕೆಯನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಯುವತಿಯನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ..?, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ..
