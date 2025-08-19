ರಾಕಿಭಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಬಹಭಾಷಾ ಸಂಭ್ರಮ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಂಗಾಮ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಅಂಥ ಟಾಪ್ ನಟಿಮಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) ನಾಯಕಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ರುಕ್ಕುದು ಸಖತ್ ಲಕ್ಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಚೆಲುವೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಚೆಲುವೆ..?
ಯೆಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್-2 ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೈಂ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ರಾಕಿಭಾಯ್ ರೆಡಿಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥಾ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ನಟಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ.
ಕಾಂತಾರ-1ನಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿ..!
ಹೌದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ -1 ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕಾಂತಾರ ಟೀಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಣಿ ಕನಕಾವತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇಂಥಾ ಎರಡೆರಡು ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಕ್ಕುದು ಅದೆಂತಾ ಲಕ್ ಅಲ್ವಾ,, ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.
ಸದ್ಯ ಕಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಂತಾರ-1 ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಚೆಲುವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ..!