ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೋ ಆಕೆಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಟೀಂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರುಕ್ಕುನೇ ನಾಯಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗೇ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು.

Shriram Bhat
Published : Sep 30 2025, 10:18 PM IST
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇ ನಟಿಸಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ರುಕ್ಕು ಲಕ್ಕು ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿವೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆಫರ್​ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವವೇ ಆಶಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ರಾಣಿ ಕನಕವತಿ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಮೂಗಿನ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ರೂಪ, ಆ ಬಣ್ಣ, ಆ ನೋಟ, ಆ ಕೇಶರಾಶಿ, ಆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ.. ಆಹಾ ಥೇಟ್ ರಾಣಿಯಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳೊಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1  ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರುಕ್ಕು ಸಖತ್ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್​​ಶಾಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಣಿಯ ದೇಹಭಾಷೆ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ,
 

ಯೆಸ್ ಕಾಂತಾರ-1 ಸೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ರುಕ್ಕು ಲಕ್ಕು ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳ ಅವಕಾಶ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಮೆಗಾಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಟಿಸೋದು ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ , ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನೀಲ್​ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನ  ರುಕ್ಕುನೇ ನಾಯಕಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂತಾರ-1 ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್​ ಗೆ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ರುಕ್ಕು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂತಾರ-1 ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಮ್ ತಂದ್ರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೂಲಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್​ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಸೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ದೈವ ಆಶಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
