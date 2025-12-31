MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ದೈವಗಳ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತು.. ದೆವ್ವಗಳ ಸಮಯ ಶುರು.! ದೆವ್ವಗಳ ಆರ್ಭಟ.. ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಧಗಧಗ..!

'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೋರಾಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ದೆವ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.

Author : Anusha Kb
Published : Dec 31 2025, 01:31 PM IST
ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲಾ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ರೌದ್ರ ನರ್ತನವನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ದೆವ್ವದ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್​​​ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ.. ಪ್ರಭಾಸ್​ ನಟನೆಯ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್​ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..?

ಯೆಸ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ನರ್ತನ ನೀಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಹತ್ಮೆಯನ್ನ ರಿಷಬ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು, 45 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ 11 ದೇವರ ಅವತಾರ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾರಿ ದೆವ್ವಗಳ ಆರ್ಭಟದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿರೋದು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್..

ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್.. ಟಾಲಿವುಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್​ಪರಿಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ.. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋ ಪಭಾಸ್ ಈ ಭಾರಿ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀಂಧ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆರ್ಭಟದ ಕಥೆ ಇರೋ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಟ್ರೈಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಡಬಲ್ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೆ ಸಂಜಯ್​ ದತ್ ದೆವ್ವವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್​ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

