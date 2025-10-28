MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Rashmika Mandanna: ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಯ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ 'ಥಮ್ಮಾ' ಸಿನಿಮಾ ಶತಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದು, ನಟ ವಿರಾಟ್ 'ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೊ. ರವಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಐದನಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ' ಗೌರವ, 'Congratulations ಬ್ರದರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿ

Mahmad Rafik
Published : Oct 28 2025, 07:30 AM IST
ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಥಮ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ 6 ನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಥಮ್ಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ವೀಕೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ನವಾಜುದ್ದಿನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಟ್ ಬೇತಾಳವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ.

Rashmika Mandanna: ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಯ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ವಿಚ್ಛೇದನ..ಮರುಮದುವೆ, ದಿಢೀರ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ನಟಿ; ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ Jyoti Rai ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೀಸರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು..?
ದರ್ಶನ್ 'ಬುಲ್‌ ಬುಲ್‌' ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ? ದಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆ 'ಲೇಡಿ ಬಾಸ್' ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ದೂರ?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರಂಭೆ' ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!
ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಕಾಮಿಡಿ ನಟರಾಜ ಈಗ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಗೆಲುವು ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ!?
ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ – ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ!
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
