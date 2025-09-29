MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಗಂಡ ಇದ್ರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ; ಕಾವಲು ಕಾಯೋಕೆ ನಿಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ಳು!

ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಣ್ಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ.. ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್​​ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಮತಾ ಇವತ್ತು ಅಂದರ್​ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.. ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ತಾನೇ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಮತಾ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ..? ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು..? 

ಗಂಡ ಇದ್ರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ; ಕಾವಲು ಕಾಯೋಕೆ ನಿಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ಳು!
ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೆಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ!
ಹೆಂಡತಿ ಬಡಿಸೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ, ಗಂಡ ಮಟಾಷ್‌: ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪತ್ನಿ!
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​
ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!
ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ದುರಂತ ಸಾವು: ಏರ್‌ಗನ್ ದುರ್ಘಟನೆ?
ಆಂಟಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟಿ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು: ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮನಗೌಡನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!
ಅಂಕಲ್​​-ಆಂಟಿ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ! ಹೊಸ ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​​ ಸಿಕ್ಕನೆಂದು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ ಆಂಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!
Entertainment

ಅಮ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಕತ್ರಿನಾ.. ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಕಾಜೋಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟೇನು?
04:12
ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋದ ವಿನಯ್: ಡೇಟಿಂಗ್​ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಡಿ!
04:09
ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
23:19
Kantara Chapter 1: ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿ’ಜೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ
03:46
News

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥಾ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ! ಕೈ-ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿದವ ಬದುಕಿಬಂದ!
25:08
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
22:11
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
21:58
Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
