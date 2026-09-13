Bigg Boss Telugu 10: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಚೈತ್ರಾ ರೈ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚೈತ್ರಾ ರೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ರೈ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಐದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಮಿಡ್-ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಚರಣ್, ಐದನೇ ದಿನ ಚೈತ್ರಾ ರೈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇವರನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚೈತ್ರಾ ರೈಗೆ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಚೈತ್ರಾ ರೈಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ
ತನ್ನ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಚೈತ್ರಾ ರೈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಆಯೋಜಕರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.