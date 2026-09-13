ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ 1993ರ ‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಶು ರಾಮ್ಸೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ‘ಅಶಾಂತ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾವೆ, ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್, ಆಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ
‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ದ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸಿಪಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸರ ಎಸಿಪಿ ವಿಜಯ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ನಕಲಿ ನೋಟು ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಮಾಫಿಯಾ ಜಾಲವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವುದು ಇವರ ಗುರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಕಾಕಾ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಈ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಫಿಯಾ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಣಾನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಫಿಯಾದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿಜಯ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವಿಷ್ಣು-ವಿಜಯ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುವುದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಿತಾಳ ತಂದೆ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅನಿತಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದ ನೆರಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಫಿಯಾ, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ರಾಣಾನ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸವಾಲು
ರಾಣಾ ಪ್ರಕರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಸಿಪಿ ಅಮಿತ್ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ರಾಣಾನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಣಾ ಕಾಕಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಮಾಫಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತನ ಅಪರಾಧ ಜಾಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸೋನಾಲಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
ಕಾಕಾ ನಡೆಸುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಾಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಮಾಫಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೋನಾಲಿ, ವಿಷ್ಣು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಕಾಕಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹೊರಗಷ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂಡದೊಳಗೇ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಕಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ!
ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕಾಕಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಅಂತ್ಯ... ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ದುರಂತ!
ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕಾಕಾ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾಫಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಮಿತ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹಸ, ಮಾಫಿಯಾ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಯ್ ಆಗಿ, ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೋನಾಲಿಯಾಗಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾವೆ ಅನು/ಅನಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅಮಿತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1990ರ ದಶಕದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ ಇಂದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.