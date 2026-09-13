‘418’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ರಹಸ್ಯಮಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 418ರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಗಳು, ಭಯಾನಕ ಮುಖಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘418’ ಸಿನಿಮಾ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಹಾಗೂ ‘ಸಲಾರ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ.
‘ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್’ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘418’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಕೀರ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಟ್ಟಡ...
ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆರಂಭವೇ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಕಾಲಿಡದ ರಹಸ್ಯಮಯ ಕಟ್ಟಡ. ಅದರೊಳಗಿರುವ ‘418’ ಎಂಬ ರೂಮ್. ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷದ ವಿವೇಕ್ ಈ ರಹಸ್ಯದ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೇವಿಕಾ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರವೇಶ ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ನ ವಾತಾವರಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಗಿಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
‘418’ ಟ್ರೇಲರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಿಢೀರ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನಿರೂಪಣೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೂ ‘418’ ರೂಮ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಹಾರರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಕೂಡ ‘418’ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರದಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವೂ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಭಯದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ದಿನೇಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ರಹಸ್ಯಮಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಜಿಜಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ದೃಶ್ಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ
ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ‘418’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ‘ಎ’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಹಾಗೂ ಯಲಮಂಚಿಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರರ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ರಹಸ್ಯಮಯ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 418, 18 ವರ್ಷದ ವಿವೇಕ್, ಗರ್ಭಿಣಿ ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ‘418’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.