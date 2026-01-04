08:07 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 425 ಉಪಗ್ರಾಮಗಳ ರಚನೆ! ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ 425 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಉಪಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

08:06 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026Bigg Boss ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌; ಬಯಸದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಒಪನ್‌ ಆಯ್ತು!

Bigg Boss Suraj Singh: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

07:57 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ-ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮರ; ಯಾರದು ಏನು ಬಯಲಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ

Ballari banner clash news: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

07:47 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026Amruthadhaare Serial - ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗ; ತನ್ನ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಮೊಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಜಯದೇವ್!

Amruthadhaare Serial Episode: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಜಯದೇವ್‌, ಈಗ ಮಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಒಂದು, ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು.

07:45 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಚಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಚಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

07:35 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಾಟೆ - ಸಿಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ; ಇತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷಭಾಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

07:23 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆಗೆ ಜನರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ; ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಊರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಜನ

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸದ ಈ.ತುಕಾರಾಂ ಜನರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

07:09 AM (IST) Jan 04

Karnataka News Live 4 January 2026BBK 12 - ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ; ಉರಿದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ!

Bigg Boss Kannada Season 12 Episode Update: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮನೆಯವರು ಬಂದ್ರೆ ಬಯ್ತಾರೋ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯ ಮನೆಯವರು ಬಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂರುವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!

