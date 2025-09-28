07:53 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2025 DK Shivakumar next CM - ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಖಚಿತ - ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ

DK Shivakumar next CM:: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್.ಆರ್.ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದರು.

07:33 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2025 Viral video - ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಗೇ ಅವಾಜ್! ಬಿಹಾರಿ ದೌಲತ್ತು ಇಳಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು

Man argues with woman police officer: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ, ಮದ್ಯದ ಅಮಲು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿಎಸ್‌ಐ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೂಗಾಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

