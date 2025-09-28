ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಡಚುವ, ಬೀಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು.
2021ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಎಂಬ ಹಾರುವ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಾವಲಿಗಳ ಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ಎಂಬುದು 800 ಗ್ರಾಂ ದೇಹ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪ್ಲಫಿಂಗ್, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್, ಮಡಚುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ಶೈಲಿಯ ಟೇಕ್-ಆಆಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರೆಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ಗೆ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವತಃ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಡಿಮೆ-ವೇಗದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ಪಕ್ಷಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಬರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಸರಳ, ಏಕ-ಆಯಾಮದ ರೆಕ್ಕೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿ ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ರಬೋಟ್ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಕೆಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೋಬೋ ಫಾಲ್ಕನ್ 2.0 ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳೂ ಇದಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಚಲನೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಡಿಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.