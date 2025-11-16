09:07 AM (IST) Nov 16

Karnataka News Live 16 November 2025ಮಹೇಶ್ ರಾಮನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು.. 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ!

ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ `ವಾರಣಾಸಿ` ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ರಾಮನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್.

Read Full Story
08:48 AM (IST) Nov 16

Karnataka News Live 16 November 2025ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ - ಪಾರ್ಲರ್‌ ಮಾಲೀಕ-ಮಗ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳದ (ಕೆಎಂಎಫ್‌) ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಗ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
08:18 AM (IST) Nov 16

Karnataka News Live 16 November 2025Bigg Boss Kannada 12 - ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ

ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖಡಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೇವ್ ಆದರು.
Read Full Story