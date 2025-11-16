- Home
- 'ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸ್ತಿದೆ' ಎಂದ Bigg Boss ವೀಕ್ಷಕರು! ಈ ಪರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾಕೆ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುದೀಪ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುದೀಪ್
ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚುತ್ತಿರೋದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ. ಕಳೆದ ಹಲವು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಣ್ಣೀರಾದವರು ಹಲವರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಷೋಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಮಾಡಿದರು. ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದರು.
ಸುದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kicchaa Sudeep) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೋ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ರೀತಿಗೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನೀವು... ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಸರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ! ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಂಥ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಪ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ರಕ್ಷಿತಾಳ ತಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಸದಾ ಜಗಳವಾಡ್ತಿರೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಆಗಲೀ, ಜಾಹ್ನವಿ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ
ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ರಕ್ಷಿತಾರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಈಗ ನನ್ನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ್ದು ಎಂದರು. ರಕ್ಷಿತಾ, ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ನಗ್ತೀನಮ್ಮ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ನಗು ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿದಾಗ ಎಂದು ನಕ್ಕರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುದೀಪ್ ಬಹಳ ಗರಂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಪಿತ್ತ ಯಾಕೆ ನೆತ್ತಿಗೇರಲ್ಲ?
ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ರಕ್ಷಿತಾ ತಪ್ಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನೆತ್ತಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವರ ಪರ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ?
ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನಾ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗು ಇದೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್... ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ತರ ಕಾಣಬಾರದು ಅಲ್ವಾ ಸಾರ್ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ.
