- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಚಿರಂಜೀವಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಶೋ ಮುಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ-ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕಷ್ಟ ವ್ಯರ್ಥ.. ಕಾಣೆಯಾದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಶೋ ಮುಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ-ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕಷ್ಟ ವ್ಯರ್ಥ.. ಕಾಣೆಯಾದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಬಾಲಯ್ಯ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜಯಭೇರಿ
'ಖೈದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದ ಚಿರಂಜೀವಿ, 1987ರಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 1987ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. 1987ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜಯಭೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ, ಮಾಧವಿ, ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಶೋನಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮುಡು
'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಭಾರ್ಗವ ರಾಮುಡು' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಭಾರ್ಗವ ರಾಮುಡು' ಚಿತ್ರವು 'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದ್ವಿಪಾತ್ರದ ಮನರಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್
ಇದರಿಂದ 'ಭಾರ್ಗವ ರಾಮುಡು' ಚಿತ್ರವು ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಟಾಪ್ 1 ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. 'ಪಸಿವಾಡಿ ಪ್ರಾಣಂ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 'ಭಾರ್ಗವ ರಾಮುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿರಂಜೀವಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದ ಮನರಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಆಯಿತು.
ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ
'ದೊಂಗ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಲ್ಲಪೂಡಿ ಮಾರುತಿ ರಾವ್, ಗಿರಿಬಾಬು, ರಾವ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೀಡಿದ ಮನರಂಜನೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.