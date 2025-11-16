- Home
- Bigg boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಂಡಸ್ರೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಂಟನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ: ಸುದೀಪ್ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಜಾಹ್ನವಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನೇ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಕ್ಕೆ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (Bigg boss) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಾ, ರಘು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೊಮೋ ವಾಹಿನಿ ಇದಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಘು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇರುವುದು ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಸುಧಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ ಜಾಹ್ನವಿಯವರೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುದೀಪ್ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರೀ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ
ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಇದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು.
ಖಡಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಖಡಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೂರಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಂ ಹೀ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಂಟ ಇಲ್ಲ!
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದಾಗ, ಸುದೀಪ್ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು!