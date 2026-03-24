ಅವಳಿ ಅಖಾಡದ.. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್..! ಜಮೀರ್ ಪಟ್ಟು.. ಬಂಡೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು.. ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ.?

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Author : Sathish Kumar KH
Published : Mar 24 2026, 11:13 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.24): ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ರಣಾಂಗಣ ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿರುವ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ 'ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ'ಯಲ್ಲಿ ತಾತನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 'ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಡಿ'ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದ ನಡುವೆಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ: ಶಾಮನೂರು ಶಕ್ತಿ vs ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. "ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಬಂಡೆ) ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಶಾಮನೂರು ಶಕ್ತಿ'ಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆಯೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು?

ಇತ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಚಸ್ಸು vs ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ 

ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವಿನ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ರಣಕಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಬಿಗಿಪಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಅವಳಿ ಅಖಾಡದ.. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್..! ಜಮೀರ್ ಪಟ್ಟು.. ಬಂಡೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು.. ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ.?
