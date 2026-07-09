ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದ ಅಧಿಪತಿ, ‘ದಾದಾ’ಗಿರಿಯ ದಿನಗಳು! Sourav Ganguly ಬಯೋಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಕಲಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ದಾದಾ' ಬಯೋಪಿಕ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
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ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜಾತಕವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಾದಾ ಬಯೋಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
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