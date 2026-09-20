ವಾರ್ಷಿಕ ₹75 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವ 34 ವರ್ಷದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಅಲಿಮನಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹75 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಪತ್ನಿ, ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಗಂಡ; ಅಲಿಮನಿ ಕೊಡಬೇಕಾ?
ವಾರ್ಷಿಕ ₹75 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಅಲಿಮನಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲತಃ ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ ₹75 ಲಕ್ಷ, ಗಂಡನಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹75 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ಇದೀಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ
ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೆಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಪತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಗತ್ಯಗಳು, ಜೀವನಮಟ್ಟ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಹಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲಿಮನಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಅಥವಾ ‘ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪೋಸ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲಿಮನಿ ಕಾನೂನು, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.